Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 17:30

Автопарк калининградской «Скорой помощи» пополнился еще 13 машинами

Поставленные по федеральной программе транспортные средства будут работать в 9 округах
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

В 9 муниципалитетах Калининградской области на линию выйдут 13 новых автомобилей Скорой медицинской помощи. Как и в 2021 году, все машины поставлены в регион по распоряжению Правительства РФ в рамках федеральной программы поддержки отечественного автопрома для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах.

Новые «Скорые» будут работать в Нестеровском, Ладушкинском, Зеленоградском, Черняховском, Полесском, Советском, Балтийском, Багратионовском и Светловском округах. Транспортные средства полностью укомплектованы всем необходимым: электрокардиографами, дефибрилляторами, бортовыми и переносными системами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, глюкометрами и т. д., а кроме того оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в настоящее время с учетом этих 13 машин в регионе эксплуатируется 146 автомобилей «Скорой», в том числе 23 реанимобиля.