Автопарк калининградской «Скорой помощи» пополнился еще 13 машинами

В 9 муниципалитетах Калининградской области на линию выйдут 13 новых автомобилей Скорой медицинской помощи. Как и в 2021 году, все машины поставлены в регион по распоряжению Правительства РФ в рамках федеральной программы поддержки отечественного автопрома для использования в сельских поселениях, в том числе в поселках городского типа, и малых городах.

Новые «Скорые» будут работать в Нестеровском, Ладушкинском, Зеленоградском, Черняховском, Полесском, Советском, Балтийском, Багратионовском и Светловском округах. Транспортные средства полностью укомплектованы всем необходимым: электрокардиографами, дефибрилляторами, бортовыми и переносными системами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами, глюкометрами и т. д., а кроме того оснащены устройствами для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в настоящее время с учетом этих 13 машин в регионе эксплуатируется 146 автомобилей «Скорой», в том числе 23 реанимобиля.