В Калининграде горела входная дверь квартиры

В восьмом часу вечера 29 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Ракитной в Калининграде. Как выяснилось, на последнем этаже «хрущевки» загорелась входная дверь однокомнатной квартиры. Как сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС, для ликвидации пожара привлекались расчеты пожарно-спасательных частей №1 и СПСЧ в составе 13 человек и 3 единиц техники. Пострадавших среди людей не оказалось.

Примерно теми же силами огнеборцам из ПСЧ-5 и СПСЧ удалось справиться с возгоранием на улице Кирова в областном центре. Там в 2-комнатной квартире на первом этаже панельной пятиэтажки полыхали постельные принадлежности.

И в этом случае обошлось без погибших и раненых. Причины пожаров устанавливаются.