Калининградка из-за долга в 5 тысяч рублей изрубила топором машину «бывшего»

В дежурную часть отделения полиции по Полесскому муниципальному округу пришел обескураженный житель поселка Некрасово и сообщил, что его бывшая сожительница повредила принадлежавший сельчанину автомобиль, стоявший во дворе дома.

Как выяснили полицейские, причиной инцидента между гражданскими супругами стали деньги.

- В день происшествия 38-летняя женщина пришла к потерпевшему, чтобы потребовать долг в размере 5 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД России. – Но мужчина вернуть деньги отказался.

Тогда, видимо, посчитав, что с экс-бойфренда взять уже нечего, дама взяла в сарае топор и изрубила ни в чем не повинный «Volkswagen Golf». Некрасовец на всякий случай предпочел наблюдать из окна и лишь по окончании экзекуции, дождавшись, когда мстительница ушла, побежал к правоохранителям.

Автовладельцу иномарки ее ремонт обойдется много дороже не отданного долга – предварительный ущерб оценили в 80 тысяч рублей. Бой-бабе же полученное удовольствие может стоить до 2 лет жизни за решеткой. Именно такую санкцию предусматривает часть 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества», по признакам которой возбуждено уголовное дело.