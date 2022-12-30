Власти Зеленоградска готовятся к возможным подтоплениям

В праздничные дни все службы Зеленоградска выйдут на усиленное дежурство. Об этом на своей странице в «Вконтакте» написал глава администрации муниципалитета Сергей Кошевой.

«Необходимо быть готовыми к возможному ухудшению погодных условий, подтоплениям и традиционным январским штормам. А так же во время штормов и сильного ветра вход на городской пирс закрывают для обеспечения безопасности жителей и отдыхающих», - отметил глава администрации.

Власти города напоминают, что если в доме во время праздничной недели случилась чрезвычайная ситуация, и управляющая компания не принимает заявку, необходимо звонить в ЕДДС по телефонам: 8(40150)3-25-95, 8(40150)4-22-46, 8(931)601-00-98 круглосуточно.