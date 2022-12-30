В Калининградской области завершили расчистку реки Каменки

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области завершилась расчистка реки Каменки. Комиссия отметила положительные результаты: наладился естественный ток реки, устранены заторы и запруды, которые еще этой весной были причиной подтоплений ближайших земель в Полесском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядная организация расчистила 15,3 километра русла реки. На оздоровление водного объекта было направлено 70 миллионов рублей из федерального бюджета.

«Подрядчик тяжелой техникой убрал накопившийся за десятилетия мусор, поваленные деревья, ил и излишние водоросли. В процессе работ были задействованы бульдозеры, экскаваторы, самосвалы и земснаряды. Теперь, по итогам расчистки, к реке вернулась ее основная функция – осушать заболоченные территории и быть крупным водоприемником. Благодаря расчистке экологические условия проживания улучшились для более 18 тысяч жителей Полесского района», - отметили в министерстве природных ресурсов и экологии.