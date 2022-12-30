Куда звонить в случае ЧП: мэрия Калининграда опубликовала телефоны «горячих линий»

. Фото: мэрия Калининграда

Мэрия Калининграда опубликовала телефоны экстренных и дежурных служб города

Экстренные службы:

Единый номер служб экстренного реагирования (пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы) — 112;

Единая дежурно-диспетчерская служба — 596-400;

Единый телефон пожарных и спасателей — 01/101;

Единый телефон УВД −112, 02, 102 (круглосуточно, ежедневно);

Скорая помощь — 03/103, Единый медицинский колл-центр — 122;

Аварийная газовая служба — 04/104;

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС — 529-400, 529-406;

Поисково-спасательный отряд МЧС — 584414;

Дежурная часть ГИБДД по г. Калининграду — 552-511, 552-512;

Дежурный ФСБ — 214-885 (круглосуточно).

Коммунальные службы:

Аварийная служба города — 560-550;

МП «Калининградтеплосеть» — производственно — диспетчерская служба: 667-105, 667-107 (круглосуточно, ежедневно);

ГП КО «Водоканал»: центральная диспетчерская служба 555-151;

Единый контактный центр «Россети Янтарь» — 8 800 220 0 220 (круглосуточно);

Колл-центр «Россети-Янтарьэнергосбыт» 605-885 (с 8.00 до 18.00 в рабочие дни);

Диспетчерская служба ОАО «Калининградгазификация» 925-851, 996-099 (с 8.00 до 17.00, обед с 12.30 до 13.30 в рабочие дни);

ГП КО «Единая система обращения с отходами» — горячая линия по вопросам вывоза отходов 312-410 (с 8.00 до 17.00 ежедневно).

Больницы:

Детская областная больница приёмный покой, горячая линия, справка — 217-680 (круглосуточно), травмпункт 210-578 (круглосуточно), 213-256 (с 9.00 до 19.00);

Областная больница горячая линия — 578-494 (с 8.30 до 16.00);

Центральная городская клиническая больница −122, справочная служба 393-939 (круглосуточно);

Единый номер Детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22 (с 9.00 до 20.00 ежедневно);

Телефон доверия пациентов ГБЗУ «Наркологический диспансер Калининградской области 39-83-03;8 (963)738-83-03 (с 7.00 до 22.00 ежедневно).

Транспорт:

Горячая линия по работе городского общественного транспорта — 33-88-68;

Единый информационно-сервисный центр железнодорожного вокзала 8 (800) 775-00-00;

Справочная служба автовокзала — 643-635 (ежедневно с 10.00 до 23.00);

Справочная служба аэропорта «Храброво» 610-610, 550-550 (круглосуточно).

Правительство области:

Единая открытая линия правительства Калининградской области 935-693 (круглосуточно), 8 800 201-39-00;

Информационно-справочная служба Правительства Калининградской области 599-078 (по вопросам рассмотрения обращений граждан (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни));

Горячая линия Губернатора по борьбе с коррупцией 8 (800) 770-00-39 (автоответчик);

Горячая линия Министерства Здравоохранения Калининградской области 676-006 (круглосуточно).