Аэропорт «Храброво» начал обслуживать самолеты Boeing B777

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

Аэропорт «Храброво» приступил к обслуживанию дальнемагистральные пассажирские самолеты Boeing B777. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Утром в пятницу, 30 декабря 2022 года в аэропорту совершил посадку Boeing B777 авиакомпании Nordwind.На борту самолета из Москвы прилетели 462 пассажира. Обратный рейс из Калининграда вылетел в 11:40. В столицу отправились 412 человек. При обслуживании самолета в аэропорту «Храброво» были учтены все его технические параметры.

В период новогодних праздников Nordwind планирует выполнить несколько рейсов на данном типе воздушных судов в компоновке салона 486 и 540 кресел, а также на самолетах А330-200 в компоновке 361 кресло.