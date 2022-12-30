Как интернет попадает в дом: «Ростелеком» и «Кидсберг» познакомят калининградских детей с профессией кабельщика-спайщика

. Фото: Максим ПАПАКИН

В канун Нового года в калининградском городе профессий «Кидсберг» открылась новая площадка «Ростелекома», посвященная профессии кабельщика-спайщика. Маленькие посетители смогут обнаружить и устранить аварию на кабельной трассе, выяснят, где располагаются коммуникации, а также узнают, благодаря чему телевизионный или интернет-сигнал попадает в каждую квартиру.

Еще в сентябре 2020 года в «Кидсберге» начал работать медиацентр «Ростелекома», где дети знакомятся с профессией IT-специалиста. Вместе с инструктором они подключают телекоммуникационное оборудование, изучают возможности услуги видеонаблюдения и системы «Умный дом». На обучающей площадке установлен макет квартиры с беспроводными датчиками движения, задымления, протечки воды, открытия и закрытия дверей и окон. При срабатывании какого-либо из датчиков информация отображается на экране планшета.

Алексей Семенов, директор Калининградского филиала ПАО «Ростелеком»:

«При анализе материала от наших помощников-инструкторов мы выяснили, что детки, особенно младшего школьного возраста, не понимают, откуда в квартиру приходит сигнал. Для них телевидение, интернет, Wi-Fi — вещи сами собой разумеющиеся, которые постоянно находятся в квартире. Но это не так. Поэтому родилась идея показать, каким образом из главного здания “Ростелекома” в центре города сигналы поступают в каждую квартиру. Как по кабельной канализации проходят все линии связи, а люди, которые все это строят и обслуживают, — это кабельщики-спайщики».

На площадке города профессий специалисты «Ростелекома» построили участок кабельной трассы — установили настоящие канализационные колодцы связи, соединенные трубами, внутри которых находится кабель. Ребятам необходимо проложить линию связи, устранить повреждение кабеля или части трубы. А чтобы наглядно показать гостям «Кидсберга», как канализация проходит под землей в городе, калининградские художницы из творческого объединения «МЕЛ» изобразили на стене фрагмент улицы с коммуникациями связи.

Наталия Сары, руководитель проекта «Кидсберг»:

«Еще на этапе открытия локации “Ростелекома” мы договорились, что будем добавлять новые специальности. И сейчас мы протестировали и открыли новую профессию кабельщика-спайщика. Дети с огромным интересом вовлекаются в игровой процесс и познают навыки этой работы. Мы не стоим на месте и уже 3 января хотим открыть еще одну профессию — инженер связи. Наш проект нацелен на то, чтобы отвлечь детей от гаджетов, чтобы познакомить их с удивительным миром профессий через игру, а с такими партнерами как “Ростелеком” это становится возможным».

Первый в Калининградской области город профессий «Кидсберг» открылся в июне 2019 года. Это прототип настоящего города, где на 3 тысячах квадратных метров работают около 20 локаций, позволяющих познакомиться более, чем с 80 профессиями. Каждый маленький посетитель может примерить на себя роль сотрудника почты, магазина, пекарни, полиции, МЧС, салона красоты, больницы или ветеринарной клиники. Образовательно-развлекательный центр ежемесячно посещают около 5 тысяч человек.

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