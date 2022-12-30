За сутки коронавирус выявили в 12 городах Калининградской области

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За сутки в Калининградской области был выявлен 61 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человека.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 1,

Озерский городской округ – 1,

Балтийский городской округ – 1,

Полесский городской округ – 2,

Гурьевский городской округ - 2,

Правдинский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 2,

Светловский городской округ – 3,

Зеленоградский городской округ – 4,

Черняховский городской округ – 8,

Неманский городской округ – 1.