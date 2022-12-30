За сутки коронавирус выявили в 12 городах Калининградской области

.
Фото: Архив "КП"
За сутки в Калининградской области был выявлен 61 случай коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 12 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 34 человека.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 1,
Озерский городской округ – 1,
Балтийский городской округ – 1,
Полесский городской округ – 2,
Гурьевский городской округ - 2,
Правдинский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 2,
Светловский городской округ – 3,
Зеленоградский городской округ – 4,
Черняховский городской округ – 8,
Неманский городской округ – 1.