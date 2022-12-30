Балтфлот: Мобилизованные калининградцы оттачивают навыки по вождению машин и стрельбе из автоматов и пулеметов

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На полигонах Калининградской области с мобилизованными военнослужащими проходят комплексные занятия по вождению автомобильной и бронетанковой техники, а также проводятся контрольные проверки по стрельбе из автоматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

В ходе занятий, граждане, призванные из запаса, выполняют упражнения по вождению боевых машин и автомобильной техники на танкодроме и автодроме.

«Перед практическим этапом занятий, с военнослужащими проводится теоретический курс об особенностях движения по песку, полевым, лесным, глинистым и другим дорогам, имеющим глубокую колею, а также преодоление оврагов и болот в условиях ограниченной видимости, после чего водители сдают зачеты по технической подготовке и проводят контрольный осмотр техники и проверку ее готовности к проведению занятий», - отметили в пресс-службе флота.

После вождения, все военнослужащие выполняют контрольные стрельбы из автомата и пулемета Калашникова на полигонах региона.