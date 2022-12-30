Власти назвали число самозанятых в Калининградской области на конец 2022 года

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42 243 жителя Калининградской области являются плательщиками налога на профессиональный доход. Об этом сообщили в региональном минэкпроме со ссылкой на данные налоговой службы.

«С момента запуска два с половиной года назад налогового режима для самозанятых в Калининградской области их количество в нашем регионе стабильно растёт. Более восьми тысяч человек получили этот статус за шесть месяцев 2020 года, 26 373 человека – в течение 2021 года и существенно, почти на 60 процентов этот показатель прирос в уходящем 2022 году», – рассказала замминистра экономического развития, промышленности и торговли Ирина Гракова.

По ее словам, ожидаемо выросла доля самозанятых, которые не просто зарегистрированы в этом качестве, но получают доход от своей деятельности и, соответственно, платят налоги. Этот показатель увеличился в регионе примерно с 60 процентов в 2021 году до 70 процентов в 2022 году.

Кроме того, самозанятые учитываются в показателе численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

«По нашим оценкам, сейчас на самозанятых приходится примерно пятнадцать процентов от общего числа жителей Калининградской области, занятых в сфере МСП», – рассказала Ирина Гракова.