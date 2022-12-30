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НовостиОбщество30 декабря 2022 16:26

В Зеленоградске продолжаются поиски пропавшего 86-летнего пенсионера

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Зеленоградского района продолжает поиски 86-летнего Анатолия Рюмина. 27 декабря пенсионер ушел из дома на улице лесопарковая Аллея и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 168 см, крепкого телосложения, волосы седые, короткие.

Был одет: кепка чёрного цвета, куртка камуфляжная с воротником чёрного цвета, коричневый пиджак, джинсы синего цвета, полусапоги кожаные чёрного цвета. При себе имел часы наручные неизвестной марки на тряпичном ремешке.

Если вам что-либо известно о местонахождении Анатолия Рюмина, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (40150) 3-25-32, 552-606 или 02.