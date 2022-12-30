В поселке под Славском пожар уничтожил финский дом

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В поселке Разлив Славского района сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 30 декабря около 10 часов утра. В одноэтажном финском доме в квартире выгорели две комнаты, огонь также уничтожил шиферную кровлю.

Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательной части ПСЧ-28, ПСЧ-12 в составе 12 человек и 2 единицы техники, и ДПК «Рыбак Балтики», в составе 3 человек и 1 единицы техники.