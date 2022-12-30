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НовостиПолитика30 декабря 2022 16:34

На Балтфлот прибыло более 5 тысяч призывников

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

На Балтийском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва 2022 года. Всего для прохождения службы прибыло более 5 тысяч призывников, сообщает пресс-служба флота.

Призывники прибыли как из Калининградской области, так и из других регионов– Московской, Воронежской, Псковской, Томской, Брянской областей, республик Татарстан, Башкортостан, Мордовии и регионов Сибири.

Кроме того, флотские ряды пополнили около полутора тысяч младших специалистов, подготовленных в учебных частях ВС РФ по специальностям механиков-водителей, радиотехников, связистов, различных корабельных специалистов.

В ходе мероприятий призывные комиссии Калининградской области призвали на военную службу свыше порядка тысячи человек. Почти все калининградцы остались проходить военную службу на территории Калининградской области.