В Калининграде в филиале Третьяковской галереи завершены все внутренние черновые работы

В Калининграде завершены все внутренние черновые работы по строительству здания филиала Третьяковской галереи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день практически завершено устройство внешнего алюминиевого фасада, а на крыше здания смонтировано более половины зенитных фонарей, обеспечивающих естественное освещение выставочных залов, окончены работы по установке систем вентиляции и кондиционирования воздуха для создания микроклимата с определенными параметрами. Стартовал монтаж энергоэффективных стеклопакетов.

«Можно сказать, что по филиалу Третьяковской галереи мы выходим на финишную прямую, хотя до окончания проекта далеко. Для проведения работ в зимний период еще осенью был организован тепловой контур, поэтому мы продолжаем работу в комфортных условиях, позволяющих нашим рабочим качественно выполнять задачи по внутренней отделке помещений. В целом здание построено, теперь оно будет преображаться изнутри», – отметил гендиректор ООО «СТГ-Запад» Дмитрий Ржанников.

В декабре завершаются работы по устройству ростверка Театра оперы и балета – на всей площади здания готова фундаментная плита, для организации которой потребовалось 13,5 тысяч кубометров бетона. Продолжается возведение вертикальных конструкций.

Активно ведется строительство и Балтийской Высшей школы музыкального и театрального искусства. Здание поднялось до уровня четвертого этажа, достигнув отметки в 20 метров над уровнем земли.

На сегодняшний день на строительстве трех объектов культурно-образовательного комплекса работают 1 250 человек.