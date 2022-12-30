В Черняховске пострадавшая в ДТП пассажирка такси отсудила более 70 тысяч рублей

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В Черняховске пострадавшая в ДТП пассажирка такси отсудила компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В декабре прошлого года на улице Ленинградской в машину такси врезался УАЗ. В результате столкновения пассажирка сильно ударилась головой, потеряла сознание. Страховая компания выплатила страховую выплату, но восстановление здоровья обошлось дороже, поэтому женщина обратилась в суд.

Суд взыскал с владельца УАЗа компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также расходы по возмещению купленных лекарств на 1488 рублей.