На новогодних каникулах в области будет работать горячая линия по вывозу мусора

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С 31 декабря по 8 января в Калининградской области будет работать горячая линия по вывозу мусора по телефону 8(4012) 31-24-10. Об этом сообщает региональное министерство природных ресурсов и экологии.

«Уважаемые жители! Напоминаем, что в период новогодних каникул нагрузка на работу регионального оператора возрастает в несколько раз», - отметили в министерстве.

В случаях нанесения вреда общему имуществу дома и контейнерных площадок пиротехническими средствами, власти просят сразу же сообщать в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании или ТСЖ. Организация передаст данные о происшествии в полицию для установления личности нарушителей и дальнейшего принятия мер реагирования.