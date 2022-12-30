В 2022 году Росгвардия аннулировала 11 удостоверений частного охранника в Калининграде

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В 2022 году в Калининградской области было проведено 75 проверок частных охранных предприятий. В деятельности 25 компаний были выявлены нарушения законодательства о частной охранной деятельности, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

По данным ведомства, в течение года было аннулировано 11 удостоверений частного охранника у работников охранных организаций.

В области оборота оружия наиболее типичными нарушениями стали несоблюдения норм положенности обеспечения служебным огнестрельным оружием, с учетом потребности в нем, связанной с оказанием охранных услуг. Также выявлены случаи выдачи служебного огнестрельного оружия сотрудникам непрошедшим химико - токсикологическое исследование наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.