В Знаменске обнаружили нелегальный сток нечистот в Преголю

В Знаменске обнаружили трубу, по которой сбрасываются неочищенные стоки в реку Преголя. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В ходе проверки инспекторы нашли заглубленный выпуск сточных вод, по которому происходил сброс мутно-серых стоков с белыми хлопьями и характерным запахом канализации. В пробе вод установлены превышения по 8 показателям, среди которых ионы аммония, нитрат-ионы, АСПАВ, НСПАВ, фенол, фосфор фосфатный. Эти показатели характерны для канализационных стоков. Кроме того, в пробах обнаружены жиры, сброс которых запрещен действующим законодательством.

Сейчас ведомство устанавливает собственника трубы.