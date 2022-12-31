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НовостиОбщество31 декабря 2022 8:47

Главгосэкспертиза одобрила проект пешеходного моста на остров Канта

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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В Калининграде построят еще один пешеходный мост, ведущий на остров Иммануила Канта от Старопрегольской набережной, где расположен Музей изобразительных искусств.

По данным генерального проектировщика, компании «Интерпуть», Главгосэкспертиза выдала положительное заключение.

Новый мост будет поворотным.

- Для обеспечения прохода судов по реке Преголе новый пешеходный мост оснастят поворотным механизмом пролётного строения. Работу механизма будет контролировать оператор в здании управления разводкой моста. Механизм поворота и пролетные замки — электромеханические, они работают в автоматическом режиме, - рассказал представитель Главгосэкспертизы Владимир Власов.

Длина будущего моста составит 54,2 метра, ширина будет 3 метра.

Территория у моста будет благоустроена, появятся новые лестничные марши, пандусы и малые архитектурные формы, озеленение.