На линию в Калининграде вышли ретротрамваи. Где их поймать 31 декабря

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в последний день 2022 года, 31 декабря, есть шанс прокатиться на ретротрамваях. Акцию проводит «Калининград-ГорТранс». На линию в субботу вышел раритетный трамвай «Дюваг», выпущенный в 1963 году, сохранивший внутреннее убранство и внешний вид в оригинальном виде.

Также по Калининграду сегодня ходит односекционный чехословатский трамвайный вагон модели Т-4D Tatra 1979 года выпуска. Этот вагон знаменит тем, что остался в единственном экземпляре, он был отреставрирован.

. Фото: Александр КАТЕРУША

Как рассказали в «Калининград-ГорТрансе» 31 декабря «Дюваг» и чехословатский вагон «Татра» будут курсировать на маршруте №5.

Светящийся и праздничный, украшенный гирляндами новогодний трамвай можно ловить на маршруте 3№. 31 декабря он будет ходить до 22.00.