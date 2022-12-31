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НовостиПроисшествия31 декабря 2022 10:35

Пенсионера, пропавшего под Зеленоградском 4 дня назад, нашла собака

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Мужчину нашли в ночь на 31 декабря.

Мужчину нашли в ночь на 31 декабря.

Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

Под Зеленоградском нашли живым 86-летнего местного жителя, который пропал четыре дня назад. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель поисково-спасательного отряда «Запад», Екатерина Преснякова.

Поиски мужчины вели 28, 29 и 30 декабря. Ранее очевидец сообщил, что видел пропавшего пенсионера на дороге между поселками Вишневое и Моховое.

В первый день поиски прервали из-за дождя. Операция была продолжена на следующий день.

Волонтерам помогли снимки местности, сделанные с помощью квадрокоптера. В ночь на 31 декабря, в 1:30, мужчина был обнаружен бельгийской овчаркой по кличке Кали.

Пенсионер насквозь промок, плохо себя чувствовал, но разговаривал.

Мужчина был экстренно доставлен в больницу. Он находится в стабильно-тяжелом состоянии.