В Калининграде состоялось гашение марки в честь 100-летия образования СССР

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде состоялось памятное гашение художественной марки в честь столетия образования СССР.

Мероприятие прошло накануне в Общественной палате Калининградской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, почтовый блок вышел в оборот 22 декабря 2022 года, в канун юбилея образования Союза Советских Социалистических Республик.

Марка размером 37 на 37 мм находится внутри круглого почтового блока диаметром 100 мм. На почтовом блоке на алом фоне изображены гербы 15 союзных республик, на марке – герб СССР. Номинал марки – 200 рублей.

Из общего тиража 30 тысяч блоков в Калининград поступило всего 50 штук.

Дополнительно к марке выпущен конверт первого дня, а для церемонии гашения изготовили специальный памятный штемпель. На печати изображен герб СССР и надпись: «100 лет образованию СССР».