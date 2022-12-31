Во время новогодних праздников ГИБДД усилит контроль на дорогах Калининградской области

В период новогодних праздников в Калининградской области будет увеличено количество сотрудников Госавтоинспекции на дорогах, прилегающих к местам массового пребывания граждан, объектам культурного досуга.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, особое внимание будет направлено на предотвращение нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности, в особенности связанных с управлением авто в состоянии опьянения, соблюдением правил перевозки детей и безопасностью пешеходов.

На дорогах проверки будут осуществлять наряды ДПС.

«Профилактические мероприятия проводятся с учетом анализа ДТП», - отметили в ГИБДД.