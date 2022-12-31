Как будут работать женские консультации в Калининграде в новогодние праздники

В период новогодних каникул с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года женские консультации будут функционировать по праздничному графику.

Как сообщается в Телеграм-канале «Медицина 39», режим работы:

- 1 и 7 января – выходные дни;

- 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января в женских консультациях Ленинградского района (ул. Пионерская 1/7) и Центрального района (ул. Чекистов 47А) организован прием дежурных врачей акушеров-гинекологов с 09-00 до 15-00.

Родильный дом, как обычно, работает круглосуточно.

Предварительная запись на прием врача акушера-гинеколога по телефонам колл-центров (99-42-66; 99-41-22) на период с 09.01.2023г будет проводиться с 02.01.2023 с 09-00 до 15-00.

С понедельника, 9 января, женские консультации будут работать в обычном режиме.