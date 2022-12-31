Это была проверка на прочность: Елена Дятлова – про 2022 год

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова выступила с праздничным обращением к горожанам. Речь сити-менеджер записала на площади Победы на фоне новогодних украшений.

«Этот непростой год подходит к концу. Его без преувеличения можно назвать проверкой на прочность. Нам приходилось приспосабливаться к новым условиям, продиктованным внешнеполитической ситуацией, решать возникающие нестандартные задачи, мы объединили свои усилия, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается, поддерживали друг друга», - сказала Елена Дятлова.

Она отметила, что, несмотря на все сложности, в 2022 году власти города открыли еще одну школу, которая стала самой большой в регионе, два детских сада, продолжили развивать дорожно-транспортную инфраструктур, закрывать угольные котельные, благоустраивать территории общего пользования и дворы, заниматься озеленением.

«Пусть в новом году исполнятся ваши планы и заветные мечты, а все невзгоды останутся в прошлом. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, домашнего уюта, любви и поддержки близких! С праздником, дорогие друзья!», - пожелала Елена Дятлова.