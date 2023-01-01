Каждый второй калининградец встретил Новый год без настроения

Праздничное настроение в Новый год есть у 28% калининградцев. 10% имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Каждый второй калининградец вообще встретил Новый год без настроения и не пытался это скрыть.

Таковы результаты исследования сервиса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения Калининграда.

Отмечается, что среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин.

Причем чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется празднику (20% среди горожан старше 45 лет и 42% среди молодежи до 24 лет).

Интересно, что за год соотношение калининградцев, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось.