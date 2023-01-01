В Калининграде побит абсолютный температурный рекорд января

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Калининградской области побит исторический температурный рекорд, который составлял +12.7°C (2007 год). В Калининграде 1 января 2023 в 8:00 по местному времени на метеостанции воздух прогрелся до +13,3°C.

Самая высокая температура была зафиксирована в Железнодорожном, +13,9°C.

Об этом сообщается в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области» в «ВКонтакте».

«Сегодня утром вместе с праздником наступило историческое событие – суточный и одновременно месячный температурный рекорд января был обновлен», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие часы рост температуры по Калининградской области продолжится. В центральной и юго-восточной части региона воздух может прогреться до отметок в +14...+15°C.

Синоптики говорят, что температурный показатель не является окончательным, а максимальная суточная температура за сегодняшний день будет известна уже вечером.