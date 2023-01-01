Мы стали сильнее: О чем сказал губернатор Антон Алиханов в новогоднем обращении

Антон Алиханов. Фото: Правительство Калининградской области

В своем новогоднем обращении губернатор Антон Алиханов сообщил о том, что калининградцы стали за 2022 год сильнее, стали больше ценить дружбу и взаимовыручку.

«2022 год оказался непростым, поставил перед нами новые вызовы. Но мы уверенно с ними справляемся. А самое главное – мы, калининградцы, стали сильнее. Мы начали больше ценить дружбу и взаимовыручку, больше ощущать справедливость и любовь к Родине, к нашей большой России. Эти высокие чувства помогают нам преодолевать любые трудности и двигаться вперед: к успехам в учебе и работе», – сказал Антон Алиханов.

Глава региона отметил, что «многие жители нашей области несут службу вдали от своих семей».

«Они выполняют свой воинский долг, участвуя в специальной военной операции. Эти люди – настоящие герои. Мы все очень ждем их возвращения и верим, что следующий Новый год они обязательно встретят в домашнем кругу», - сказал губернатор.

Глава региона пожелал жителям Калининградской области здоровья, успехов и всего наилучшего.

Полный текст обращения здесь.