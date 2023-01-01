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НовостиПроисшествия1 января 2023 9:40

В новогоднюю ночь из-за пожаров в Калининграде эвакуировали жителей двух многоэтажек

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в новогоднюю ночь произошло два пожара, которые потребовали эвакуации людей.

Так, в 02.42 на улице Захарова загорелась комната в трехкомнатной квартире. Было эвакуировано 10 человек.

Также, по данным пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в 02.54 поступило сообщение о пожаре на улице Орудийной. В 14-этажном жилом доме на втором этаже в двухкомнатной квартире горела мебель на площади 10 квадратных метров. Из квартиры было эвакуировано 2 человека.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.