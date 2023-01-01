В Зеленоградском районе запустили инкубатор для выращивания форели

. Фото: Администрация Зеленоградска

Крестьянское фермерское хозяйство Геннадия Титова, расположенное в поселке Корчагино Зеленоградского района, построило и запустило инкубационный личиночно-мальковый комплекс. Проект реализован за средства гранта на поддержку малых форм хозяйствования.

Как сообщает администрация Зеленоградского муниципального округа, на это потрачено более 5 млн рублей.

«Первую закладку икры в рыбоводческом хозяйстве осуществили под Новый год. На инкубацию заложено 5 тысяч икринок радужной форели. После январских праздников планируется заложить еще 10 тысяч икринок янтарной форели», - говорится в сообщении.

Отмечается, что подросших мальков отсортируют по группам и выпустят в пруды. После выращивания форели до товарной массы 300-350 граммов рыба поступит в продажу.

В Корчагино разводят карпа, форель, осетра, толстолобика, сазана, амура. В перспективе планируется разведение раков.