С 1 января льготный проезд на областных автобусах для студентов и школьников станет круглогодичным

Круглогодичным станет с 1 января льготный проезд на областных автобусах для студентов и школьников. Об этом сообщили в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области. Ранее решение об этом принял губернатор Антон Алиханов.

Прежде школьники и студенты очной формы обучения пользовались 50 % скидкой при проезде на областных автобусах во время учебного процесса.

С 2023 года льгота на поездки в областных автобусах будет действовать без перерыва на каникулы.

Напомним, транспортная карта «Волна Балтики Регион» дает им возможность получить 50 % скидку на проезд в областных автобусах. На сегодняшний день у школьников и студентов очной формы обучения на руках более 15,5 тыс. транспортных карт: более 7 тыс. – у школьников и более 8,5 тыс. – у студентов.