В Калининграде из-за новогодних фейерверков погибли лебеди

. Фото: Биосфера Балтики

В Калининграде 1 января в Преголе, неподалеку от Рыбной деревни, прохожие заметили мертвых лебедей. Две птицы плавали в воде. Также в Калининграде обнаружили мертвую чайку и еще одного лебедя. Он ударился о провода и убился.

Как сообщила «Комсомолке» Юлия Садовская, руководитель организации по спасению и реабилитации диких животных «Биосфера Балтики», птицы погибли из-за новогодних фейерверков.

- Это последствия безудержного веселья. С нетерпением ждем, когда фейерверки запретят совсем. Даже боюсь представить, сколько сейчас контуженных и покалеченных городских птиц, которых подняла с ночевки пальба. Дело в том, что из-за фейерверков птицы срываются с мест ночевок и бьются в темноте о препятствия. Бывает, птицы поступают прям после того, как в них попал фейерверк, - рассказывает «Комсомолке» Юлия.

. Фото: Биосфера Балтики

Часто от громких взрывов птицы испытывают стресс, у них может не выдержать сердце. Либо же они в панике срываются с мест и в темноте врезаются в препятствия.