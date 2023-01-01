1 января на уборку улиц в Калининграде вышли 100 дворников

Днем в воскресенье, 1 января, на улицы Калининграда вышли 100 дворников. Об этом сообщает глава администрации города Елена Дятлова в соцсетях.

«Сегодня у людей, отвечающих за чистоту в нашем городе полноценный рабочий день. Днем на уборке будут 53 машины и около 100 человек», - написала она.

Елена Дятлова отметила, что 31 декабря и все праздничные январские без выходных будет работать техника и уборщики «Чистоты».

Так, 31 декабря на уборку города в дневную смену вышли 52 машины и более 400 дворников. А праздничной новогодней ночью городские дороги убирали 35 машин.