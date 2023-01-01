В Калининграде на Верхнем озере 1 января устроили забег исполнения желаний

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на Верхнем озере в первый день нового 2023 года прошло необычное спортивное мероприятие – забег исполнения желаний. Это ежегодная традиция, которая собирает на набережной озера тех, кто придерживается здорового образа жизни.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, нынешний забег стал пятым по счету.

«250 его участников в образе Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей легкой трусцой преодолели 2023 метра», - рассказали в мэрии.

Бегуны написали цели на 2023 год на своих номерах и пробежали свои первые километры навстречу их исполнению.