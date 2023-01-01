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НовостиПроисшествия1 января 2023 14:01

Водитель скончался в больнице: В Гусевском районе столкнулись «Фольксваген» и грузовик «Урал»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УГИБДД Калининградской области

В больнице скончался 53-летний мужчина, водитель «Фольксвагена», который пострадал в ДТП в Гусевском районе.

Серьезное ДТП произошло вечером 30 декабря на 133 км автодороги «Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск – Неман».

Водитель на автомобиле «Фольксваген Пассат» врезался в стоящий на обочине грузовой «Урал».

18 и 52-летние пассажирки легковушки были госпитализированы.

Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, грузовой автомобиль был обозначен знаком аварийной остановки.