Водитель скончался в больнице: В Гусевском районе столкнулись «Фольксваген» и грузовик «Урал»

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Фото: УГИБДД Калининградской области
В больнице скончался 53-летний мужчина, водитель «Фольксвагена», который пострадал в ДТП в Гусевском районе.
Серьезное ДТП произошло вечером 30 декабря на 133 км автодороги «Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск – Неман».
Водитель на автомобиле «Фольксваген Пассат» врезался в стоящий на обочине грузовой «Урал».
18 и 52-летние пассажирки легковушки были госпитализированы.
Как отметили в пресс-службе региональной ГИБДД, грузовой автомобиль был обозначен знаком аварийной остановки.