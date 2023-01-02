На дне Синявинского озера откроют первый в России подводный парк

. Фото: Александр КАТЕРУША

В 2023 году в планы Музея Мирового океана входит создание подводного парка на дне Синявинского озера в Янтарном. Речь идет об уникальном подводном маршруте, аналогов которому нет в стране.

Известно, что Синявинское озеро – это бывший немецкий карьер, в котором добывали янтарь. Эту тему и планируют обыграть авторы проекта. В карьер хотят погрузить ковш шагающего экскаватора, трубопровод и прочие атрибуты промышленной добычи янтаря.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Музея Мирового океана, парк планируют организовать вместе с Русским географическим обществом и сообществом дайверов региона, а также в сотрудничестве с муниципалитетом и Янтарным комбинатом. Для реализации проекта будут использоваться, в частности, грантовые средства Русского географического общества.

Проект уже нашел поддержку в региональном министерстве по культуре и туризму.

По словам руководителя министерства Андрея Ермака, подводный парк будет интересен «достаточно нишевому туристу», то есть дайверу, который сможет приехать в Янтарный и заняться погружениями.

И сегодня Синявинский карьер привлекает внимание дайверов со всего региона. Ныряльщики с удовольствием опускаются на дно и рассматривают затопленный лес, обросшие водорослями коряги, затопленную лодку. На берегу карьера организован дайв-центр с прокатом оборудования и возможностью обучиться подводному плаванию.