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НовостиОбщество2 января 2023 6:00

В Калининграде улицу Профессора Баранова перекроют на 13 дней ради проведения ярмарки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в понедельник, 2 января, будет ограничено движение по улице Профессора Баранова. До 15 января на Баранова проводят Рождественскую выставку-ярмарку «Русский край».

Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Ежедневно с 8.00 до 20.00 прекращается движение транспортных средств по ул. Профессора Баранова на участке от въезда на подземную парковку «Кловер Сити Центр» (пл. Победы, 10) до ул. Подполковника Иванникова.

«Владельцам транспортных средств на время проведения ярмарки рекомендуется освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения», - говорится в сообщении мэрии города.