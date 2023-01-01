В Калининградской области 1 января впервые зафиксировали температуру выше +15 градусов

. Фото: "КП" Архив

В Калининградской области впервые в истории метеонаблюдений температура воздуха поднялась выше отметки +15 градусов в январе.

В Черняховске в воскресенье, 1 января 2023 года столбик термометра показал +15,1°С. В Калининграде было +14,3°С.

Об этом сообщают в группе «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Предыдущий январский рекорд оказался перекрыт уже более чем на 1,5 градуса. Даже на севере региона, в Советске, температура поднялась до +13,3°С», - отметили в сообщении.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 1 января был побит температурный рекорд.