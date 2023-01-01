У жительницы Балтийска во время фейерверка кот выпрыгнул из окна

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Фото: Алексей БУЛАТОВ
О потерявшемся коте рассказала в соцсетях жительница Балтийска. Домашний питомец выпрыгнул из окна, испугавшись грохота фейерверков в новогоднюю ночь.
«В квартире топят так, что дышать невозможно, пришлось открыть форточку… Кот в окно выпрыгнул, когда салют услышал… Обошли весь район уже три раза. Облазили все, даже стройки. Надеемся, вернется», - написала жительница Балтийска.
Также в группе «Типичный Балтийск» говорится об английском спаниеле по кличке Тема, который убежал во время фейерверка. Хозяева ищут собаку.
Пес Тема потерялся в Балтийске.
Фото: Сообщество "Типичный Балтийск"
Со страхом громких фейерверком сталкиваются многие владельцы кошек и собак. В панике животные убегают и порой найти их уже не получается.
В Калининграде от фейерверков погибли лебеди. Мертвых птиц обнаружили в Преголе в районе Рыбной деревни. Орнитологи нашли также погибшую в ночь на 1 января чайку.