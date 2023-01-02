На острове Канта со 2 января по вечерам проводят лазерные шоу

. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Калининграде на острове Канта проходит новогодняя ярмарка. Фишкой этого года станут проекционные лазерные шоу. Как сообщают организаторы, они состоятся 2, 3, 5, 7 и 13 января с 18.00 до 22.00. Представление длительностью 5 минут стартует каждые полчаса.

Напомним, новогодняя ярмарка на острове Канта работает ежедневно: с 12.00 до 21.00 по рабочим дням и с 11.00 до 22.00 по выходным. Можно не только посетить фуд-корт, но и полюбоваться сверкающими люстрами и сфотографироваться в коридоре из звезд.

Фуд-корт перенесли за Соборную площадь, ближе к эстакадному мосту, а главную аллею освободили для прогулок.

Для гостей: еда, ремесленная мастерская, торговля сувенирами, мастер-классы.