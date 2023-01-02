В Славске продавцы спасли женщину от телефонных мошенников

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Инцидент случился в Славске в одном из магазинов. Там продавцы Юлия Виноградова и Наталья Светюкова заметили, как одна из покупательниц сняла крупную сумму в банкомате и раскладывала купюры стопками по 10 тысяч рублей, разговаривая при этом по телефону.

Работницы магазина смекнули, что женщина готовится перевести деньги мошенникам.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, продавцы сумели прервать разговор с мошенниками и вызвали полицию.

Таким образом, жительница Славска сохранила свои сбережения и не стала жертвой аферистов.

Юлию и Наталью полицейские наградили благодарственными письмами.