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НовостиЗвезды2 января 2023 11:24

В замке Тапиау туристы залапали средневекового рыцаря

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: vk.com

В замке Тапиау в Гвардейске туристы, посещающие Музей оружия, залапали средневекового рыцаря, который входит в экспозицию. При этом сотрудники музея говорят, что рыцарь – железный, очень нежный, и руками его трогать нельзя.

«От ваших прикосновений на полированном металле остаются потожировые выделения, и в ближайшей перспективе на их месте появляется ржавчина. А наш рыцарь – это копия доспехов конца XIII века музейного качества, и мы им очень дорожим», - говорится в группе «Башни Востока» в «Вконтакте».

Отмечается, что в музее можно трогать топоры, палицы, кистень, щит, шлем и орденский плащ. К этому набору скоро добавится рыцарский меч.