Власти Калининградской области выделят 1,2 млрд рублей на капремонт зданий в 2023 году

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области в 2023 году планируется отремонтировать конструктивы 500 зданий. На это правительство области запланировало поддержку порядка 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Калининградской области.

«На центральных улицах Калининграда дома, которые проектировал главный архитектор города с 1947 по 1956 годы Дмитрий Навалихин, рассчитывают восстанавливать с учетом исторических реалий советского периода, технических возможностей и сочетания с окружающей средой. На набережной Трибуца вдоль Преголи по поручению главы региона дома обследуют инструментально, составят проектную документацию и рассчитают нагрузки, затем проведут работы», - сообщили в Фонде.

В 2022 году Фондом была завершена работа с 494 домами, 40 тысяч человек улучшили условия проживания.