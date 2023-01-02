В Гвардейском районе «Фольксваген» врезался в отбойник и улетел в кювет

. Фото: УГИБДД Калининградской области

ДТП случилось 1 января в 22:20 в Гвердейском районе. На трассе «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литвой» 42-летний водитель «Фольксвагена» не справился с управление.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, мужчина выбрал «скорость движения, не обеспечивающую постоянный контроль над движением автомобиля».

Автомобиль врезался в дорожное ограждение, а потом съехал в кювет.

Отмечается, что ДТП случилось на 53-м км трассы в месте проведения дорожных работ.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.