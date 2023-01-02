Смотрится вроде стильно: Мэрия Калининграда показала проекты новых торговых павильонов и остановок

. Фото: мэрия Калининграда

Власти Калининграда представили проекты новых торговых павильонов и остановок, которые будут ставить в городе.

«Несмотря на 50 оттенков серого, смотрится вроде стильно», - написали в пресс-службе мэрии и выложили проекты павильонов в нейтральном и историческом стиле, палаток для торговли.

Общие требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов планируют утвердить в начале 2023 года.

. Фото: мэрия Калининграда

Как говорят в пресс-службе городской администрации, документ ждет правительственная экспертиза и обсуждение с бизнесом.

Отмечается, что внедрение новых требований не потребует от владельцев торговых объектов срочно менять фасад и вывеску.

«В первую очередь требования будут распространяться на новые объекты, а также на тех, кто решит изменить площадь или переместить свой киоск», - говорят в мэрии.

В действующих договорах с предпринимателями есть пункт о том, что раз в 7 лет муниципалитет может попросить владельцев торговых точек обновить их внешний вид.

«Период массовых заключений договоров пришелся на 2017 год, это значит, что после 2024 года город наш станет выглядеть еще чуть более эстетично», - отметили в мэрии.