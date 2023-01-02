Советская классика и «Аватар»: Какие фильмы смотрят калининградцы в новогодние каникулы

Около 26% калининградцев планируют в новогодние каникулы смотреть советские фильмы. В топ вошли «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Чародеи», «Служебный роман», «Девчата» и другие киноленты.

Как сообщает сервис SuperJob, который провел опрос горожан, современные зарубежные фильмы и сериалы выберут для просмотра в новогодние каникулы 13% респондентов. В списке тут «Аватар», сериал «Уэнсдей», «Гарри Поттер» и «Властелин колец».

9% опрошенных в каникулы будут смотреть современные российские фильмы и сериалы, среди которых «Елки» и «Вампиры средней полосы».

Зарубежное кино посмотрят 4% горожан. В топе фильмов тут «Один дома», «Бетховен», «Звездные войны».