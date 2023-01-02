Музей Мирового океана в 2023 году представит пять туристических маршрутов

В 2023 году Музей Мирового океана презентует пять новых туристических маршрутов. Как сообщает пресс-служба музея, они расскажут о природе Балтики, позволят заглянуть вглубь эпох, полюбоваться регионом с воды и суши, узнать больше о Петровских реформах, истории и географии Калининградской области.

В 2023 году будет действовать водные экскурсионные маршруты «Край рек, озер и заливов» и «Мосты Калининграда. Прошлое, настоящее, будущее», автобусные экскурсии «По берегам Самбии» и «Янтарное море», а также пешеходный кольцевой маршрут «Над Новою Преголей, где Петр ступал!» в районе бастиона «Литва», который недавно был передан музею.

Отмечается, что экскурсионные программы будут запущены в том числе в сотрудничестве с туроператорами.

Также в планах подготовить велосипедный маршрут для посетителей старого маяка в поселке Заливино.