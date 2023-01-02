В Черняховске отремонтируют жилой комплекс «Порт-Артур» 1905 года постройки

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В Черняховске в 2023 году проведут капитальный ремонт жилого комплекса «Порт-Артур». Сейчас здание носит статус выявленного объекта культурного наследия. Об этом сообщили в Фонде капремонта Калининградской области.

«Порт-Артур» на нынешней ул. Комсомольской включает дома №№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.

Жилой комплекс был построен в Инстербурге на восточной стороне Йордан-штрассе в 1905 году.

Это были 4-этажные сблокированные на цоколе с мансардами здания под сложными черепичными крышами.

Фасады украшены, они были выполнены из красного кирпича и оштукатурены.