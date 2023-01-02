Ушла из дома перед Новым годом: В Калининграде пропала 15-летняя школьница

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Калининграда объявила в розыск 15-летнюю Каролину Басову. Сообщается, что девушка 30 декабря ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

На вид ей 15-16 лет, рост около 160 см, глаза голубые, худощавого телосложения, волосы русые ниже плеч.

Была одета: черное длинное пальто, черная кофта, черные шорты с колготками, черная обувь.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят звонить 552-098 или 02.